Аблеев Мухамет Шарифович
Место рождения
Дата рождения15.07.1900
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915 по 1919
Место жительства
С 1921
Место жительства
По 1928
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1936 по 1941
Место жительства
По 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1941