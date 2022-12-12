Аблеев Мухамет Шарифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аблеев Мухамет Шарифович

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Место рождения

Данышево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.07.1900

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Данышево, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1915 по 1919
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1921
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1928
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1936 по 1941
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1936
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1941
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