Елисеев Симеон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Симеон Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Ольга Кондратова

Рождение ребёнка
03.07.1904 ст.

Сын: Елисеев Андрей Симеонов

Мать ребёнка: Елисеева Ольга Кондратова

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 276 д 141 лл 69 об - 70 запись 51 (м) Родители: села Полянок крестьянин Симеон Иванов Елисеев и законная жена его Ольга Кондратова, оба православного вероисповедания. Восприемники: деревни Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно

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