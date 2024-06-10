Елисеев Симеон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.07.1904 ст.
Мать ребёнка: Елисеева Ольга Кондратова
Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 276 д 141 лл 69 об - 70 запись 51 (м) Родители: села Полянок крестьянин Симеон Иванов Елисеев и законная жена его Ольга Кондратова, оба православного вероисповедания. Восприемники: деревни Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно