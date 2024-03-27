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Зайнагабдинов Хамит Губайдуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Зайнагабдинов Губайдулла Ахмедуллович

Мать: Зайнагабдинова Шамсибану Шарафутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1935

Сын: Зайнагабдинов Ринат Хамитович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зулейха

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1940

Сын: Зайнагабдинов Гафур Хамитович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зулейха

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайнагабдинова Зулейха

Смерть
?.11.1942
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.
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