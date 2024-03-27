Зайнагабдинов Хамит Губайдуллович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
14.11.1935
Сын: Зайнагабдинов Ринат Хамитович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зулейха
Рождение ребёнка
1940
Сын: Зайнагабдинов Гафур Хамитович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Зулейха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайнагабдинова Зулейха
Смерть
?.11.1942
Погиб в ВОВ
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
Похороны
Неизвестно
Неизвестно.