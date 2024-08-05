Волоховская Евдокия Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
23.09.1861 ст.
Сын: Волоховский Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Волоховский Тимофей Прокопьевич
помещица Минервина
Рождение ребёнка
19.01.1864 ст.
Сын: Волоховский Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Волоховский Тимофей Прокопьевич
Рождение ребёнка
08.06.1868 ст.
Сын: Волоховский Пётр Тимофеевич
Отец ребёнка: Волоховский Тимофей Прокопьевич
Смерть
Неизвестно