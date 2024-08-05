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Волоховская Евдокия Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1850

Муж: Волоховский Тимофей Прокопьевич

Рождение ребёнка
23.09.1861 ст.

Сын: Волоховский Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Волоховский Тимофей Прокопьевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
помещица Минервина
Рождение ребёнка
19.01.1864 ст.

Сын: Волоховский Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Волоховский Тимофей Прокопьевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.06.1868 ст.

Сын: Волоховский Пётр Тимофеевич

Отец ребёнка: Волоховский Тимофей Прокопьевич

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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