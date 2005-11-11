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Знаменская Алина Владимировна
Знаменская Алина Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.11.2005
Пол
Женский
Отец
Знаменский Владимир Геннадьевич
1971 г.р.
Мать
Шахова Светлана Александровна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.2005
Отец:
Знаменский Владимир Геннадьевич
Мать:
Шахова Светлана Александровна
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