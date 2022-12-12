Игумнова (Добрынина) Елена Александровна
Место рождения
Дата рождения22.01.1964
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1964
Рождение ребёнка
09.01.1984
Дочь: Вишнякова Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: Игумнов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1985
Дочь: Дегтярёва Екатерина Анатольевна
Отец ребёнка: Игумнов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
22.11.1997
Дочь: Игумнова Александра Анатольевна
Отец ребёнка: Игумнов Анатолий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно