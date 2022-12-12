Игумнова (Добрынина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игумнова (Добрынина) Елена Александровна

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Место рождения

Саянтуй, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

22.01.1964

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1964

Отец: Добрынин Александр Константинович

Мать: Добрынина Валентина Ивановна

Саянтуй, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
09.01.1984

Дочь: Вишнякова Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: Игумнов Анатолий Васильевич

Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
12.11.1985

Дочь: Дегтярёва Екатерина Анатольевна

Отец ребёнка: Игумнов Анатолий Васильевич

Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.11.1997

Дочь: Игумнова Александра Анатольевна

Отец ребёнка: Игумнов Анатолий Васильевич

Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игумнов Анатолий Васильевич

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