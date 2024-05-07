Ширинкина Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширинкина (Замужем Какая Фамилия) Светлана Аркадьевна
Отец ребёнка: Ширинкин Аркадий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширинкина Галина Аркадьевна
Отец ребёнка: Ширинкин Аркадий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1970
Отец ребёнка: Ширинкин Аркадий Максимович
Смерть
Неизвестно