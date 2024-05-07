Ширинкина Нина Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ширинкина Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширинкина (Замужем Какая Фамилия) Светлана Аркадьевна

Отец ребёнка: Ширинкин Аркадий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширинкина Галина Аркадьевна

Отец ребёнка: Ширинкин Аркадий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширинкин Аркадий Максимович

Рождение ребёнка
1970

Сын: Ширинкин Олег Аркадьевич

Отец ребёнка: Ширинкин Аркадий Максимович

Смерть
Неизвестно

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