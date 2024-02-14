Чекмарёв Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекмарёв Александр Степанович

Место рождения

Татарская АССР Малое подберезье

Дата рождения

05.12.1915

Дата смерти

08.12.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чекмарева) Людмила

Мать ребёнка: Чекмарева (Смирнова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекмарева (Смирнова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекмарева (Смирнова) Александра

Военная награда
Неизвестно
Чекмарев Александр Степанович старшина В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1913 Место рождения Татарская АССР, Больше-Кайбитский р-н, с. Большое-Подберези Место при... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекмарева (Смирнова) Александра

Смерть
08.12.1972
Похороны
Неизвестно

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