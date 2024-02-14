Чекмарёв Александр Степанович
Место рожденияТатарская АССР Малое подберезье
Дата рождения05.12.1915
Дата смерти08.12.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чекмарева) Людмила
Мать ребёнка: Чекмарева (Смирнова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекмарева (Смирнова) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Чекмарев Александр Степанович старшина В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1913 Место рождения Татарская АССР, Больше-Кайбитский р-н, с. Большое-Подберези Место при... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чекмарева (Смирнова) Александра
Смерть
08.12.1972
Похороны
Неизвестно