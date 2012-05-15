Тестов Семён Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тестов Семён Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.2012

Отец: не указан

Мать: Тестова Ирина

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