Алтарыкова Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1925
Отец: Алтарыков Григорий
Мать: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алтарыков Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Бабайцев Василий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1950
Дочь: Пурышкина Галина Васильевна
Отец ребёнка: Бабайцев Василий Трофимович
Смерть
Неизвестно