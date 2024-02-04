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Алтарыкова Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1925

Отец: Алтарыков Григорий

Мать: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алтарыков Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Бабайцев Василий Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабайцев Василий Трофимович

Рождение ребёнка
31.10.1950

Дочь: Пурышкина Галина Васильевна

Отец ребёнка: Бабайцев Василий Трофимович

Смерть
Неизвестно

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