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Кожуховский Пëтр Никандрович

Место рождения

Сарагаш, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

20.07.1928

Дата смерти

01.10.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1928

Отец: Кожуховский Никандр Яковлевич

Мать: Кожуховская Ксения Максимовна

Сарагаш, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
18.07.1949

Дочь: Кожуховская Александиа Петровнс

Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна

Рождение ребёнка
?.09.1954

Сын: Кожуховский Виктор Петрович

Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1955

Дочь: Кожуховская Людмила Петровна

Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна

Рождение ребёнка
14.01.1956

Сын: Кожуховский Владимир Петрович

Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1959

Сын: Кожуховский Василий Петрович

Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна

Рождение ребёнка
01.04.1961

Дочь: Спиридонова Альбина Петровна

Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна

Рождение ребёнка
10.04.1964

Дочь: Кожуховская Валентина Петровна

Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна

Рождение ребёнка
25.01.1966

Дочь: Кожуховская Наталья Петровна

Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна

Смерть
01.10.2011
Сарагаш, Боградский муниципальный район, Республика Хакасия

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