Кожуховский Пëтр Никандрович
Место рождения
Дата рождения20.07.1928
Дата смерти01.10.2011
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1928
Рождение ребёнка
18.07.1949
Дочь: Кожуховская Александиа Петровнс
Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна
Рождение ребёнка
?.09.1954
Сын: Кожуховский Виктор Петрович
Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1955
Дочь: Кожуховская Людмила Петровна
Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна
Рождение ребёнка
14.01.1956
Сын: Кожуховский Владимир Петрович
Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1959
Сын: Кожуховский Василий Петрович
Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна
Рождение ребёнка
01.04.1961
Дочь: Спиридонова Альбина Петровна
Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна
Рождение ребёнка
10.04.1964
Дочь: Кожуховская Валентина Петровна
Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна
Рождение ребёнка
25.01.1966
Дочь: Кожуховская Наталья Петровна
Мать ребёнка: Кожуховская Домна Михайловна
Смерть
01.10.2011