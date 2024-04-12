Трубачев Федор Ефимович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1873
Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
05.04.1893
Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1894
Мать ребёнка: Трубачева Александра Павловна
Деревни Березовки Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
27.07.1906
Сын: Трубачев Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно