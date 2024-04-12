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Трубачев Федор Ефимович

Место рождения

Боброво, Никольская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Боброво, Никольская волость, Сольвычегодский уезд
Дата рождения высислена исходя из записи о бракосочетании в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Бракосочетание
05.04.1893

Жена: Трубачева Александра Павловна

Казаково, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.07.1894

Сын: Трубачев Ефим Фёдорович

Мать ребёнка: Трубачева Александра Павловна

Деревни Березовки Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Рождение ребёнка
27.07.1906

Сын: Трубачев Георгий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубачев Федор Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубачева Александра Павловна

Смерть
Неизвестно
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