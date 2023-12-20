Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маева) Параскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Маев Игнат Егорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Григорий Игнатьевич

Отец ребёнка: Маев Игнат Егорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Маев Игнат Егорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маев Ефим Игнатьевич

Отец ребёнка: Маев Игнат Егорьев

Рождение ребёнка
10.11.1833

Сын: Маев Родион Игнатьевич

Отец ребёнка: Маев Игнат Егорьев

Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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