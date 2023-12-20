Евдокия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маева) Параскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Маев Игнат Егорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маев Игнат Егорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маев Игнат Егорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маев Ефим Игнатьевич
Отец ребёнка: Маев Игнат Егорьев
Рождение ребёнка
10.11.1833
Отец ребёнка: Маев Игнат Егорьев
Русский Куюк, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно