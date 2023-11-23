Дунаев Николай Федоров
Место рождениядер. Фомкино, Ермоловской волости, Углицкого уезда
Дата рожденияВычислено 1801
Дата смерти11.11.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801
Работа или профессия
Неизвестно
3й гильдии купец, затем 2й гильдии купец
Бракосочетание
21.05.1822
21.05.1823 г., церковь с.Дуброво, свадьба.Жених - д.Фомкино крестьянина Фёдора Матвеева* сын Николай.Невеста - д.Петраково крестьянина Трофима Фёдорова дочь дев. Меланья.Поручители: д.Фомкино крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1824
Мать ребёнка: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)
Рождение ребёнка
06.01.1828
Мать ребёнка: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)
Рождение ребёнка
?.05.1829
Дочь: (Дунаева) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)
Рождение ребёнка
06.12.1831
Дочь: (Дунаева) Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)
Рождение ребёнка
11.02.1834
Дочь: (Дунаева) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)
Рождение ребёнка
11.01.1842
Мать ребёнка: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)
возможно это дата крещения
Смерть
11.11.1880
Похороны
Неизвестно
ЗАХОРОНЕНИЯ КУПЦОВ ДУНАЕВЫХна Леонтьевском кладбище г. Ярославля(северо-западная сторона; справа от главной тропы, в ~150 м от храма), http://www.yar-genealogy.ru/0059_05.php