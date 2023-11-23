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Дунаев Николай Федоров

Место рождения

дер. Фомкино, Ермоловской волости, Углицкого уезда

Дата рождения

Вычислено 1801

Дата смерти

11.11.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1801

Отец: Дунаев Федор Матвеев

Мать: Дунаева (Кондратьева) Ирина Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
3й гильдии купец, затем 2й гильдии купец
Бракосочетание
21.05.1822

Жена: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)

21.05.1823 г., церковь с.Дуброво, свадьба.Жених - д.Фомкино крестьянина Фёдора Матвеева* сын Николай.Невеста - д.Петраково крестьянина Трофима Фёдорова дочь дев. Меланья.Поручители: д.Фомкино крестьян... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1824

Сын: Дунаев Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)

Рождение ребёнка
06.01.1828

Сын: Дунаев Василий Николаев

Мать ребёнка: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)

Рождение ребёнка
?.05.1829

Дочь: (Дунаева) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)

Рождение ребёнка
06.12.1831

Дочь: (Дунаева) Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)

Рождение ребёнка
11.02.1834

Дочь: (Дунаева) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)

Рождение ребёнка
11.01.1842

Сын: Дунаев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Дунаева (Муравьева) Мелания Трофимовна (Трофимова)

возможно это дата крещения
Смерть
11.11.1880
Похороны
Неизвестно
ЗАХОРОНЕНИЯ КУПЦОВ ДУНАЕВЫХна Леонтьевском кладбище г. Ярославля(северо-западная сторона; справа от главной тропы, в ~150 м от храма), http://www.yar-genealogy.ru/0059_05.php

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