Ганеев Махмуд Мулла
Место рожденияд.Антяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения20.06.1886
Дата смерти26.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1886
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ганеев Неим
Мать ребёнка: Наймя
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1937
Смерть
26.11.1937
Ганеев Махмут (1886) Дата рождения: 1886 г. Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: мулла Место проживания: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, дер. Антяровка Дата расстрела: 26 ноября 1937 г. Мера пресечения: арестован Дата ареста: 5 ноября 1937 г. Осуждение: 19 ноября 1937 г. Осудивший орган: тройка Статья: 58, п. 10, 58-11 Приговор: ВМН (расстрел) Архивное дело: 9094 Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Книга памяти Нижегородской обл.