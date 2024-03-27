Ганеев Махмуд Мулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанеев Махмуд Мулла

Ганеев Махмуд Мулла

Место рождения

д.Антяровка Уразовской волости Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

20.06.1886

Дата смерти

26.11.1937

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1858 г.р.

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1886

Отец: Мухамедьяров Абдулгани Ук. Имам

Мать: (Мангушева) Хадича 1 Жена Осман Кызы

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ганеев Неим

Мать ребёнка: Наймя

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наймя

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наймя

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наймя

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наймя

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наймя

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наймя

Смерть
26.11.1937
Ганеев Махмут (1886) Дата рождения: 1886 г. Пол: мужчина Национальность: татарин Профессия / место работы: мулла Место проживания: Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, дер. Антяровка Дата расстрела: 26 ноября 1937 г. Мера пресечения: арестован Дата ареста: 5 ноября 1937 г. Осуждение: 19 ноября 1937 г. Осудивший орган: тройка Статья: 58, п. 10, 58-11 Приговор: ВМН (расстрел) Архивное дело: 9094 Источники данных: БД «Жертвы политического террора в СССР»; Книга памяти Нижегородской обл.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.