Муравьев Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения21.11.1904 ст.
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1904 ст.
Отец: Степан Семенович
Мать: Анна Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муравьева Анна Федоровна
Смерть
1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург