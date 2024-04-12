Муравьев Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьев Николай Степанович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.11.1904 ст.

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1904 ст.

Отец: Степан Семенович

Мать: Анна Мироновна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муравьева Анна Федоровна

Смерть
1987
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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