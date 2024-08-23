Володин Василий Феодорович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти24.03.1911
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Филипп Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Володин Онисим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Володин Стефан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.03.1911