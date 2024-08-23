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Володин Василий Феодорович

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

24.03.1911

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Володин Феодор Иоаннович

Мать: Володина (Петрунина) Стефанида Петровна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Филипп Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Семен Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Володин Онисим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Володин Стефан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.03.1911
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

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