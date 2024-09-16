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Лукьянов Андрей Анатольевич

Место рождения

Чита

Дата рождения

11.01.1976

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1979 г.р.

Дети

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Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1976

Отец: Лукьянов Анатолий Александрович

Мать: Лукьянова (Гришанова) Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касымова-Лукьянова (Касымова) Зуля

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Самозанятый, мастер по сборке и установке мебели
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касымова-Лукьянова (Касымова) Зуля

Рождение ребёнка
17.05.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касымова-Лукьянова (Касымова) Зуля

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