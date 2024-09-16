Лукьянов Андрей Анатольевич
Место рожденияЧита
Дата рождения11.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Самозанятый, мастер по сборке и установке мебели
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касымова-Лукьянова (Касымова) Зуля
Рождение ребёнка
17.05.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касымова-Лукьянова (Касымова) Зуля