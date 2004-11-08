Урюпина Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урюпина Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.2004

Отец: Урюпин Иван Владимирович

Мать: Постовая Юлия

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