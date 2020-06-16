Архипова (Зайцева) Людмила Александровна
Место рожденияд. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Дата рождения04.01.1940
Дата смерти16.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1940
д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
?.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
12.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Евгений Николаевич
Селитьба
Смерть
16.06.2020