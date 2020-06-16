Архипова (Зайцева) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Зайцева) Людмила Александровна

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Место рождения

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская

Дата рождения

04.01.1940

Дата смерти

16.06.2020

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1940

Отец: Зайцев Александр Михайлович

Мать: Зайцева Александра Васильевна

д. Бочиха, Сосновский район, Нижегородская
Рождение ребёнка
?.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
12.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Евгений Николаевич

Селитьба
Смерть
16.06.2020
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