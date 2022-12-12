Чебакова (?) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1897
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Чебаков Николай Ефремович
Рождение ребёнка
24.07.1899
Отец ребёнка: Чебаков Николай Ефремович
Рождение ребёнка
05.06.1905 ст.
Отец ребёнка: Чебаков Николай Ефремович
Рождение ребёнка
22.05.1909
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Чебаков Николай Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1909