Чебакова (?) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧебакова (?) Мария Фёдоровна

Чебакова (?) Мария Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.04.1897

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Чебаков Николай Ефремович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1899

Сын: Чебаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чебаков Николай Ефремович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1905 ст.

Сын: Чебаков Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Чебаков Николай Ефремович

Рождение ребёнка
22.05.1909

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Чебаков Николай Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чебаков Николай Ефремович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1909
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close