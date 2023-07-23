Аранзина (Ярмак) Василина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аранзина (Ярмак) Василина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1962 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1984

Отец: не указан

Мать: Метальникова Ирина Анатольевна

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