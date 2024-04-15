Ермоленко Мария Мефодиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.07.1866 ст.
Дочь: Макрина Евдокимовна
Отец ребёнка: Ермоленко Евдоким Тарасович
Рождение ребёнка
15.08.1869 ст.
Дочь: Фекла Евдокимовна
Отец ребёнка: Ермоленко Евдоким Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно