Ермоленко Мария Мефодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Мария Мефодиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1866 ст.

Дочь: Макрина Евдокимовна

Отец ребёнка: Ермоленко Евдоким Тарасович

Рождение ребёнка
15.08.1869 ст.

Дочь: Фекла Евдокимовна

Отец ребёнка: Ермоленко Евдоким Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермоленко Евдоким Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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