Протасов Алексей Юрьевич
Место рождения
Дата рождения22.02.1985
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1985
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
?.08.1985
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: Донов Анатолий Михайлович и Тычинюк (Алдошина) Наталья Васильевна; Настоятель: протоирей Усков Андрей Корнеевич; псаломщица: Демичева Е.М. (?)
Бракосочетание
15.08.2014
Жена: скрыто настройками приватности
Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва