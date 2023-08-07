Протасов Алексей Юрьевич 22.02.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Протасов Алексей Юрьевич

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Место рождения

Михнево, Ступино, Московская область

Дата рождения

22.02.1985

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Место
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Рождение
22.02.1985

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Михнево, Ступино, Московская область
Крещение
?.08.1985
Михайловское, Домодедово, Московская область
Восприемники: Донов Анатолий Михайлович и Тычинюк (Алдошина) Наталья Васильевна; Настоятель: протоирей Усков Андрей Корнеевич; псаломщица: Демичева Е.М. (?)
Бракосочетание
15.08.2014

Жена: скрыто настройками приватности

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
25.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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