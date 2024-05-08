Ведерников Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения22.12.1898 ст.
Дата смерти11.03.1899 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1898 ст.
Отец: Ведерников Карп Романов/Романович
Мать: Ведерникова (Важенина) Матрона/Матрена Феодотова/Федотовна
Крещение
01.01.1899 ст.
Восприемник: - Симбирской губернии, Карсунского уезда, Троицкой волости, села Сюксюмского крестьянин Мирон Антонов Тюрин
Смерть
11.03.1899 ст.