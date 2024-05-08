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Ведерников Иван Карпович

Место рождения

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.12.1898 ст.

Дата смерти

11.03.1899 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1898 ст.

Отец: Ведерников Карп Романов/Романович

Мать: Ведерникова (Важенина) Матрона/Матрена Феодотова/Федотовна

Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
01.01.1899 ст.
Маслянино, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник: - Симбирской губернии, Карсунского уезда, Троицкой волости, села Сюксюмского крестьянин Мирон Антонов Тюрин
Смерть
11.03.1899 ст.

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