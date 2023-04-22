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Вдовина (-) Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1868 ст.

Муж: Вдовин Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
11.09.1869 ст.

Дочь: - (Вдовина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Степанович

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-65ж
Рождение ребёнка
14.04.1872 ст.

Дочь: (Вдовина) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Степанович

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-39ж
Рождение ребёнка
04.02.1876 ст.

Сын: Вдовин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Степанович

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-12м
Рождение ребёнка
04.02.1876 ст.

Сын: Вдовин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Степанович

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-11м
Рождение ребёнка
04.11.1878 ст.

Дочь: - (Вдовина) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Степанович

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-144ж
Рождение ребёнка
13.05.1881 ст.

Дочь: - (Вдовина) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Степанович

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-78ж
Смерть
Неизвестно

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