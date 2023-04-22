Вдовина (-) Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1868 ст.
Рождение ребёнка
11.09.1869 ст.
Дочь: - (Вдовина) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Степанович
Воскресенский кафедральный собор №-65ж
Рождение ребёнка
14.04.1872 ст.
Дочь: (Вдовина) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Степанович
Воскресенский кафедральный собор №-39ж
Рождение ребёнка
04.02.1876 ст.
Сын: Вдовин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Степанович
Воскресенский кафедральный собор №-12м
Рождение ребёнка
04.02.1876 ст.
Сын: Вдовин Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Степанович
Воскресенский кафедральный собор №-11м
Рождение ребёнка
04.11.1878 ст.
Дочь: - (Вдовина) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Степанович
Воскресенский кафедральный собор №-144ж
Рождение ребёнка
13.05.1881 ст.
Дочь: - (Вдовина) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Вдовин Дмитрий Степанович
Воскресенский кафедральный собор №-78ж
Смерть
Неизвестно