Сметанюк Иван Николаевич 16.04.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСметанюк Иван Николаевич

Сметанюк Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1920

Дата смерти

17.12.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1920

Отец: Сметанюк Николай Николаевич

Мать: Сметанюк (Подковкина) Евдокия Руфлиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанюк Александр Иванович

Мать ребёнка: Сметанюк (Баловацкая) Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова (Сметанюк) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Сметанюк (Баловацкая) Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова (Сметанюк) Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Сметанюк (Баловацкая) Анастасия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сметанюк (Баловацкая) Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
13.05.1950

Дочь: Володина (Сметанюк) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Сметанюк (Баловацкая) Анастасия Емельяновна

Смерть
17.12.1992

Мы используем куки для улучшения работы сайта.