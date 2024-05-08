Сметанюк Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1920
Дата смерти17.12.1992
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанюк Александр Иванович
Мать ребёнка: Сметанюк (Баловацкая) Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова (Сметанюк) Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Сметанюк (Баловацкая) Анастасия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1950
Дочь: Володина (Сметанюк) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Сметанюк (Баловацкая) Анастасия Емельяновна
Смерть
17.12.1992