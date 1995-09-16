Тагиров Гай Хаджиевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1907
Дата смерти16.09.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924 по 1995
Смерть
16.09.1995