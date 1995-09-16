Тагиров Гай Хаджиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагиров Гай Хаджиевич

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Место рождения

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область

Дата рождения

08.01.1907

Дата смерти

16.09.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Место жительства
С 1924 по 1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.09.1995
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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