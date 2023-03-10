Чаусова (Есипова) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаусова (Есипова) Ефимия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Есипов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаусов Евдоким

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Белявцева (Чаусова) Варвара

Отец ребёнка: Чаусов Евдоким

Рождение ребёнка
1875

Сын: Чаусов Иван

Отец ребёнка: Чаусов Евдоким

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Морозова (Чаусова) Мария

Отец ребёнка: Чаусов Евдоким

Рождение ребёнка
1884

Сын: Чаусов Антон

Отец ребёнка: Чаусов Евдоким

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Дьякова (Чаусова) Устинья

Отец ребёнка: Чаусов Евдоким

Рождение ребёнка
1895

Сын: Чаусов Василий

Отец ребёнка: Чаусов Евдоким

Смерть
1921

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