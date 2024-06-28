Малютина Феодотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Малютин Севастьян Кузьмич
Отец ребёнка: Малютин Кузьма Терентьевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Малютин Кузьма Терентьевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Малютин Кузьма Терентьевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Малютин Кузьма Терентьевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Малютин Кузьма Терентьевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Малютин Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Малютин Кузьма Терентьевич
Смерть
Неизвестно