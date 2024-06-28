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Малютина Феодотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Кузьма Терентьевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Малютин Севастьян Кузьмич

Отец ребёнка: Малютин Кузьма Терентьевич

Челнаво-Рождественское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Малютин Кирилл Кузьмич

Отец ребёнка: Малютин Кузьма Терентьевич

Челнаво-Рождественское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Малютин Силантий Кузьмич

Отец ребёнка: Малютин Кузьма Терентьевич

Челнаво-Рождественское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Малютин Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Малютин Кузьма Терентьевич

Челнаво-Рождественское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Малютин Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Малютин Кузьма Терентьевич

Челнаво-Рождественское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Малютин Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Малютин Кузьма Терентьевич

Челнаво-Рождественское, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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