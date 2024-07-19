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Буденков Матвей Михайлович

Место рождения

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Буденков Михаил Петрович

Мать: Буденкова Александра Семеновна

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Место жительства
Неизвестно
МО, г. Подольск, пр-т Кагановича, барак №21
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Антоновна

Рождение ребёнка
24.11.1913

Дочь: Буденкова Варвара Матвеевна

Мать ребёнка: Авдотья Антоновна

Смерть
Неизвестно

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