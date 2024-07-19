Буденков Матвей Михайлович
Место рожденияСмоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковска волость, дер. Елизарово
Место жительства
Неизвестно
МО, г. Подольск, пр-т Кагановича, барак №21
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Антоновна
Рождение ребёнка
24.11.1913
Дочь: Буденкова Варвара Матвеевна
Мать ребёнка: Авдотья Антоновна
Смерть
Неизвестно