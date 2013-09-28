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Рыжаков Виктор Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1946

Дата смерти

28.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946

Отец: Грущинский Станислав

Мать: Павлова Ксения Трофимовна

Бракосочетание
11.02.1969

Жена: Рыжакова Валентина Петровна

Хабаровский край, г. Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
03.10.1970

Дочь: Рыжакова Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Рыжакова Валентина Петровна

Россия, Хабаровский край, г.Советская Гавань
Рождение ребёнка
09.11.1974

Сын: Рыжаков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Рыжакова Валентина Петровна

Смерть
28.09.2013
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