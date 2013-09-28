Рыжаков Виктор Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1946
Дата смерти28.09.2013
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946
Отец: Грущинский Станислав
Бракосочетание
11.02.1969
Хабаровский край, г. Комсомольск на Амуре
Рождение ребёнка
03.10.1970
Дочь: Рыжакова Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Рыжакова Валентина Петровна
Россия, Хабаровский край, г.Советская Гавань
Рождение ребёнка
09.11.1974
Сын: Рыжаков Сергей Викторович
Мать ребёнка: Рыжакова Валентина Петровна
Смерть
28.09.2013