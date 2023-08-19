Чернов Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернов Евгений
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернова Венера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Михаил
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернов) Валентина
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернова Венера