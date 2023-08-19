Чернов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернов Евгений

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернова Венера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Михаил

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернов) Валентина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернова Венера

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