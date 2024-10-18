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Сосновский Василий Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1952

Отец: Сосновский Адам Каземирович

Мать: Сосновская Петруня Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сосновский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сосновская Елена Павловна

Рождение ребёнка
12.07.1975

Сын: Сосновский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сосновская Елена Павловна

Рождение ребёнка
29.02.1980

Сын: Сосновский Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Сосновская Елена Павловна

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