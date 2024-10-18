Сосновский Василий Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сосновский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сосновская Елена Павловна
Рождение ребёнка
12.07.1975
Сын: Сосновский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сосновская Елена Павловна
Рождение ребёнка
29.02.1980
Сын: Сосновский Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Сосновская Елена Павловна