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Мустафин Айрат Маратович
Мустафин Айрат Маратович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.01.1964
Пол
Мужской
Отец
Мустафин Марат Гатаевич
1931 г.р.
Мать
Мустафина Рагиба Мухаматнуровна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1964
Отец:
Мустафин Марат Гатаевич
Мать:
Мустафина Рагиба Мухаматнуровна
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