Косых Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1907
Дата смерти23.07.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907
Отец: муж 1
дата рождения со слов родственников
Бракосочетание
Около 1925
Муж: муж 1 Александры
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Михаил
Отец ребёнка: муж 1 Александры
Рождение ребёнка
Около 1934
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: муж 1 Александры
Бракосочетание
Около 1937
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Суханова (Косых) Галина Федоровна
Отец ребёнка: Косых Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Косых Александр Федорович
Отец ребёнка: Косых Федор Андреевич
Рождение ребёнка
21.04.1947
Дочь: Пуздерикова (Косых) Раиса Федоровна
Отец ребёнка: Косых Федор Андреевич
Смерть
23.07.1973
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край