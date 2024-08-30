Косых Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косых Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1907

Дата смерти

23.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1907

Отец: муж 1

Мать: Буянова (Землянова) Евлампия Андреевна

дата рождения со слов родственников
Бракосочетание
Около 1925

Муж: муж 1 Александры

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Михаил

Отец ребёнка: муж 1 Александры

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: муж 1 Александры

Бракосочетание
Около 1937

Муж: Косых Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Суханова (Косых) Галина Федоровна

Отец ребёнка: Косых Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Косых Александр Федорович

Отец ребёнка: Косых Федор Андреевич

Рождение ребёнка
21.04.1947

Дочь: Пуздерикова (Косых) Раиса Федоровна

Отец ребёнка: Косых Федор Андреевич

Смерть
23.07.1973
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край

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