Попова (Бондарева) Мария Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Бондарева) Мария Лукьяновна

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Место рождения

Хохол-Тростянка

Дата рождения

05.09.1943

Дата смерти

?.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1943

Отец: Бондарев Лука Семенович

Мать: Бондарева Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Иванович

Рождение ребёнка
?.09.?

Сын: Попов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Иванович

Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
06.08.1962

Муж: Попов Василий Иванович

Веретье, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
?.02.2003
Каширское, Каширский муниципальный район, Воронежская область

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