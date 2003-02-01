Попова (Бондарева) Мария Лукьяновна
Место рожденияХохол-Тростянка
Дата рождения05.09.1943
Дата смерти?.02.2003
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1943
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Василий Иванович
Рождение ребёнка
?.09.?
Отец ребёнка: Попов Василий Иванович
Хохол-Тростянка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
06.08.1962
Веретье, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
?.02.2003
Каширское, Каширский муниципальный район, Воронежская область