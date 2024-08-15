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Петр

Место рождения

Григорово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Федор

Мать ребёнка: не указана

Григорово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Петрова Анна

Мать ребёнка: не указана

Григорово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Петрова Устина

Мать ребёнка: не указана

Григорово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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