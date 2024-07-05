Пинхасевич Эсфирь Моисеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пинхасевич Эсфирь Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицкая (Пинхасевич) Фаня Вульфовна

Отец ребёнка: Пинхасевич Вульф Фалькович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинхасевич Лев

Отец ребёнка: Пинхасевич Вульф Фалькович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинхасевич Моисей

Отец ребёнка: Пинхасевич Вульф Фалькович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинхасевич Борис

Отец ребёнка: Пинхасевич Вульф Фалькович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брук (Пинхасевич) Рива-Бейла (Вера) Вульфовна

Отец ребёнка: Пинхасевич Вульф Фалькович

Смерть
Неизвестно

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