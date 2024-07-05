Пинхасевич Эсфирь Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синицкая (Пинхасевич) Фаня Вульфовна
Отец ребёнка: Пинхасевич Вульф Фалькович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пинхасевич Лев
Отец ребёнка: Пинхасевич Вульф Фалькович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пинхасевич Моисей
Отец ребёнка: Пинхасевич Вульф Фалькович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пинхасевич Борис
Отец ребёнка: Пинхасевич Вульф Фалькович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брук (Пинхасевич) Рива-Бейла (Вера) Вульфовна
Отец ребёнка: Пинхасевич Вульф Фалькович
Смерть
Неизвестно