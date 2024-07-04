Степанова Клавдия Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Степанов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Степанов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лаврентьева Татьяна
Отец ребёнка: Степанов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно