Степанова Клавдия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Клавдия Никитична

Место рождения

Березовая Лука, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовая Лука, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лаврентьева Татьяна

Отец ребёнка: Степанов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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