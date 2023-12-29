Данилевич Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилевич Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилевич Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Данилевич Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мойса Алла Константиновна

Мать ребёнка: Данилевич Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилевич Александр

Мать ребёнка: Данилевич Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилевич Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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