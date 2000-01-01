Овруцкий Евсей Аврумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овруцкий Евсей Аврумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Арест
1937
Был арестован за шпионаж в пользу Польши, а через 4 месяца расстрелян.
Реабилитация осужденного
1958
Реабилитирован за отсутствием состава преступления.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овруцкая Маня Давыдовна

Смерть
1937
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