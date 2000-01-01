Овруцкий Евсей Аврумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
1937
Был арестован за шпионаж в пользу Польши, а через 4 месяца расстрелян.
Реабилитация осужденного
1958
Реабилитирован за отсутствием состава преступления.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овруцкая Маня Давыдовна
Смерть
1937