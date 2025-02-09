Суворов Михаил 27.06.1978 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суворов Михаил

Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

27.06.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова (Крестьянникова) Елена Сергеевна

Образование
С 1985 по 1995
школа №1
окончил школу
Образование
С 1995 по 2000
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Окончил вуз ВлГУ - специальность - Автомобильный транспорт
Рождение ребёнка
02.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суворова (Крестьянникова) Елена Сергеевна

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