Суворов Михаил
Место рождения
Дата рождения27.06.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1985 по 1995
школа №1
окончил школу
Образование
С 1995 по 2000
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Окончил вуз ВлГУ - специальность - Автомобильный транспорт
Рождение ребёнка
02.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суворова (Крестьянникова) Елена Сергеевна