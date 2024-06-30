Теряев Анатолий Вячеславович 30.05.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Теряев Анатолий Вячеславович

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Место рождения

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область

Дата рождения

30.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1956

Отец: Теряев Вячеслав Кондратьевич

Мать: Теряева (Тестоедова) Алевтина Васильевна

Верхотурье, Верхотурский, Свердловская область
Бракосочетание
25.02.1977

Жена: Теряева (Фролова) Ирина Антоновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.10.1979

Сын: Теряев Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Теряева (Фролова) Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
19.03.1981

Дочь: Теряева Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Теряева (Фролова) Ирина Антоновна

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