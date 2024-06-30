Теряев Анатолий Вячеславович
Место рождения
Дата рождения30.05.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1956
Бракосочетание
25.02.1977
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
18.10.1979
Сын: Теряев Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Теряева (Фролова) Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
19.03.1981
Дочь: Теряева Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Теряева (Фролова) Ирина Антоновна