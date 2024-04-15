Щербакова Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти03.03.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.03.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
28.05.1888 ст.
Сын: Щербаков Никита Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-C?i=574&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.01.1890 ст.
Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович
Рождение ребёнка
20.02.1891 ст.
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович
Рождение ребёнка
12.12.1892 ст.
Дочь: Щербакова Лукья Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович
Рождение ребёнка
16.03.1894 ст.
Сын: Щербаков Трофим Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович
Рождение ребёнка
13.02.1896 ст.
Дочь: Лукья Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D5-N?i=200&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.09.1899 ст.
Дочь: Юстиния Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z6-C?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.10.1901 ст.
Сын: Щербаков Артемий Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович
Рождение ребёнка
22.02.1903 ст.
Сын: Щербаков Поликарп Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-F?i=626&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.02.1904 ст.
Сын: Щербаков Касьян Николаевич
Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ6-2?i=789&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1904 ст.
Причина смерти: послеродовое кровоизлияние | не исповедана и не приобщена по нерадению домашних | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS73-S?i=703&cc=... Показать все
Похороны
04.03.1904 ст.
на кладбище д. Кровной