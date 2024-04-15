Щербакова Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

03.03.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
17.03.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Павлович Ковалев
Рождение ребёнка
28.05.1888 ст.

Сын: Щербаков Никита Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SH7-C?i=574&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
06.01.1890 ст.

Сын: Щербаков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
20.02.1891 ст.

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
12.12.1892 ст.

Дочь: Щербакова Лукья Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
16.03.1894 ст.

Сын: Щербаков Трофим Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
13.02.1896 ст.

Дочь: Лукья Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D5-N?i=200&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
30.09.1899 ст.

Дочь: Юстиния Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z6-C?cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.10.1901 ст.

Сын: Щербаков Артемий Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
22.02.1903 ст.

Сын: Щербаков Поликарп Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSS3-F?i=626&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
29.02.1904 ст.

Сын: Щербаков Касьян Николаевич

Отец ребёнка: Щербаков Николай Давидович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQ6-2?i=789&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Николай Давидович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
03.03.1904 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: послеродовое кровоизлияние | не исповедана и не приобщена по нерадению домашних | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS73-S?i=703&cc=... Показать все
Похороны
04.03.1904 ст.
на кладбище д. Кровной
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