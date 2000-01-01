Быков Логин Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыков Логин Федорович

Быков Логин Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Котова Мария Логиновна

Мать ребёнка: не указана

Очупиха, деревня, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Очупиха, деревня, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close