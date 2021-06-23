Ушаков Виктор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшаков Виктор Сергеевич

Ушаков Виктор Сергеевич

avatar

Место рождения

Ташкент Узбекистан

Дата рождения

17.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1993

Отец: Ушаков Сергей Викторович

Мать: Ушакова Ирина Анатольевна

Ташкент Узбекистан
Образование
С 2000 по 2009
Школа 60 Ташкент
среднее
Образование
С 2009 по 2012
Колледж информационных технологий (ТПКИТ)
среднее
Образование
С 2012
Иркутский национальный исследовательский технический университет. Институт высоких технологий
высшее
Бракосочетание
23.06.2021

Жена: Чумакова Анастасия Ярославовна

Москва Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close