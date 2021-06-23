Ушаков Виктор Сергеевич
Место рожденияТашкент Узбекистан
Дата рождения17.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1993
Ташкент Узбекистан
Образование
С 2000 по 2009
Школа 60 Ташкент
среднее
Образование
С 2009 по 2012
Колледж информационных технологий (ТПКИТ)
среднее
Образование
С 2012
Иркутский национальный исследовательский технический университет. Институт высоких технологий
высшее
Бракосочетание
23.06.2021
Москва Россия