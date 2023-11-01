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Неретин Егор Васильевич

Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Неретин Василий Андреев

Мать: Неретина Евдокия Никитина

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неретина Дарья Антоновна

Рождение ребёнка
27.07.1910 ст.

Дочь: Меньших (Неретина) Мария Егоровна

Мать ребёнка: Неретина Дарья Антоновна

Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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