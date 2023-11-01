Неретин Егор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Неретин Василий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неретина Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
27.07.1910 ст.
Дочь: Меньших (Неретина) Мария Егоровна
Мать ребёнка: Неретина Дарья Антоновна
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно