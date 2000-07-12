Барков (Лысенко) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барков (Лысенко) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1946

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1946

Отец: Лысенко Василий Иванович

Мать: Лысенко Татьяна

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