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Барков (Лысенко) Надежда
Барков (Лысенко) Надежда
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.09.1946
Пол
Женский
Отец
Лысенко Василий Иванович
1919 г.р.
Мать
Лысенко (Першина) Татьяна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1946
Отец:
Лысенко Василий Иванович
Мать:
Лысенко Татьяна
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