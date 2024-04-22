Тисов-Видулин Дмитрий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тисов-Видулин Дмитрий Андреевич

Место рождения

Богословская, Костромской уезд, Костромская губерния

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ФР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Тисов-Видулин Андрей

Мать: не указана

Богословская, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Тисов-Видулин Ермолай Дмитриевич

Мать ребёнка: Парасковья Федоровна

Богословская, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Авдотья Дмитриевна

Мать ребёнка: Парасковья Федоровна

Богословская, Костромской уезд, Костромская губерния
Рождение ребёнка
После 1782

Дочь: Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Парасковья Федоровна

Богословская, Костромской уезд, Костромская губерния
Смерть
После 1811
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