Тисов-Видулин Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Тисов-Видулин Андрей
Рождение ребёнка
1768
Сын: Тисов-Видулин Ермолай Дмитриевич
Мать ребёнка: Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Авдотья Дмитриевна
Мать ребёнка: Парасковья Федоровна
Рождение ребёнка
После 1782
Дочь: Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Парасковья Федоровна
Смерть
После 1811